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Le Pentagone attribue un contrat de 9,7 milliards de dollars à Microsoft dans le but de réduire les coûts et de mettre fin à la prolifération des licences
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Le Pentagone a annoncé mercredi la signature d'un accord de 9,69 milliards de dollars sur cinq ans visant à regrouper les licences de Microsoft

MSFT.O et d'autres logiciels d'entreprise, actuellement dispersées entre les différentes branches de l'armée, les services de renseignement et la Garde côtière américaine, au sein d'un contrat unique, ont déclaré des responsables.

Cette mesure de réduction des coûts assure à Microsoft une présence garantie à l'échelle de l'ensemble des forces armées américaines, tout en éliminant les dépenses redondantes qui, selon les responsables, avaient discrètement explosé au fil des années en raison d'un système d'approvisionnement fragmenté et isolé.

Cet accord, appelé "Core Enterprise Technology Agreement", n'implique pas de nouvelles dépenses, car plusieurs contrats logiciels du Pentagone arrivaient simultanément à échéance. Les fonds proviennent des budgets existants déjà utilisés pour acheter des abonnements Microsoft 365 — couvrant la messagerie électronique, Word, Excel, PowerPoint et les outils associés — ainsi que des abonnements cloud et des licences sur site, regroupés en un seul endroit où le poids d'achat total du département peut être utilisé pour réduire les coûts.

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