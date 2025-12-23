 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone annonce une augmentation de 10 milliards de dollars du contrat relatif aux avions de Lockheed Martin
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un contrat précédemment attribué à Lockheed Martin LMT.N concernant la livraison, le développement et l'ingénierie des avions C-130J, d'une valeur de 15 milliards de dollars, a été porté à 25 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Ce contrat concerne les ventes à l'Egypte, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les Philippines, la Norvège et l'Allemagne, selon le Pentagone.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
482,530 USD NYSE -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank