Le Pentagone annonce une augmentation de 10 milliards de dollars du contrat relatif aux avions de Lockheed Martin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un contrat précédemment attribué à Lockheed Martin LMT.N concernant la livraison, le développement et l'ingénierie des avions C-130J, d'une valeur de 15 milliards de dollars, a été porté à 25 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Ce contrat concerne les ventes à l'Egypte, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les Philippines, la Norvège et l'Allemagne, selon le Pentagone.