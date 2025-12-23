Le Pentagone annonce une augmentation de 10 milliards de dollars du contrat relatif aux avions de Lockheed Martin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un contrat précédemment attribué à Lockheed Martin LMT.N concernant la livraison, le développement et l'ingénierie des avions C-130J, d'une valeur de 15 milliards de dollars, a été porté à 25 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.
Ce contrat concerne les ventes à l'Egypte, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les Philippines, la Norvège et l'Allemagne, selon le Pentagone.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer