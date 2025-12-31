Le Pentagone annonce que Boeing a remporté un contrat de 2,7 milliards de dollars pour le soutien des hélicoptères Apache

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée américaine a attribué à Boeing BA.N un contrat de 2,7 milliards de dollars pour des services de soutien post-production liés aux hélicoptères Apache, a annoncé le Pentagone vendredi.

Cette annonce intervient un mois après que l'armée a attribué à Boeing BA.N un contrat distinct de 4,7 milliards de dollars pour la construction de nouveaux hélicoptères d'attaque Apache AH-64E, d'entraîneurs d'équipage Longbow et d'accessoires connexes.