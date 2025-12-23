Le Pentagone annonce que Boeing a reçu une commande de 2 milliards de dollars pour le remplacement des moteurs du B-52

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, entraînée par l'image d'une économie américaine en bonne santé avec la publication d'une croissance au troisième trimestre supérieure aux attentes, malgré les craintes à l'égard de la politique monétaire. Le Dow ...
Les Etats-Unis ont connu une croissance économique de 4,3% en rythme annualisé au troisième trimestre et cette accélération surprise, publiée mardi, montre selon le président Donald Trump que sa politique porte ses fruits. Un tel rythme de progression de la première ...
Le nom de Donald Trump apparaît à de multiples reprises dans une nouvelle volée de documents de l'affaire Epstein publiés mardi, qui illustrent ses liens passés avec le criminel sexuel, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Le ministère américain de la Justice ...
Le Parlement a adopté mardi le projet de loi spéciale qui permet de continuer à financer provisoirement l'État, avant la reprise en janvier des débats pour l'adoption du budget 2026, Sébastien Lecornu se disant "persuadé" de pouvoir parvenir à un accord. Le projet ...
