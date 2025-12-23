 Aller au contenu principal
Le Pentagone annonce que Boeing a reçu une commande de 2 milliards de dollars pour le remplacement des moteurs du B-52
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a reçu une commande de 2 milliards de dollars dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux du B-52, a annoncé le Pentagone mardi.

