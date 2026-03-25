Le Pentagone annonce qu'il va stimuler la production de matériel de défense avec BAE, LMT et Honeywell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Pentagone a déclaré mercredi qu'il avait conclu des accords-cadres avec BAE BAES.L , Lockheed LMT.N et Honeywell HON.O pour stimuler la production de plusieurs systèmes de défense et de munitions.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer