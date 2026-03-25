Le Pentagone annonce qu'il va stimuler la production de matériel de défense avec BAE, LMT et Honeywell

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Le Pentagone a déclaré mercredi qu'il avait conclu des accords-cadres avec BAE BAES.L , Lockheed LMT.N et Honeywell HON.O pour stimuler la production de plusieurs systèmes de défense et de munitions.