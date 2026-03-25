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Le Pentagone annonce qu'il va stimuler la production de matériel de défense avec BAE, LMT et Honeywell
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a déclaré mercredi qu'il avait conclu des accords-cadres avec BAE BAES.L , Lockheed LMT.N et Honeywell HON.O pour stimuler la production de plusieurs systèmes de défense et de munitions.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 154,500 GBX LSE +1,29%
HONEYWELL INTL
221,5700 USD NASDAQ -0,65%
LOCKHEED MARTIN
610,240 USD NYSE -0,98%
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