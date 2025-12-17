Le Pentagone accorde à Humana un contrat de 7,3 milliards de dollars dans le domaine des soins de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Défense a annoncé mercredi qu'il exerçait une option pour attribuer à Humana un contrat de 7,3 milliards de dollars portant sur des services de soins de santé et de soutien administratif.