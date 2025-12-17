 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone accorde à Humana un contrat de 7,3 milliards de dollars dans le domaine des soins de santé
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Défense a annoncé mercredi qu'il exerçait une option pour attribuer à Humana un contrat de 7,3 milliards de dollars portant sur des services de soins de santé et de soutien administratif.

Valeurs associées

HUMANA
260,150 USD NYSE +0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank