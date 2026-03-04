Le Pentagone a cherché à se réapprovisionner en 13 minéraux essentiels un jour avant l'attaque contre l'Iran

(Ajout de détails sur le processus de sélection des projets tout au long de la procédure) par Ernest Scheyder

Vendredi dernier, l 'armée américaine a demandé aux compagnies minières de l'aider à augmenter l'approvisionnement national en 13 minéraux critiques utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, des armes et d'autres produits, selon un document examiné par Reuters.

Cette demande, formuléela veille des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran , est le dernier exemple en date des efforts déployés ces dernières semaines par Washington pour faciliter l'accès à des matériaux largement utilisés dans les conflits armés.

Le Pentagone a demandé aux membres du Consortium de la base industrielle de défense (DIBC), un groupe d'entreprises, d'universités et d'autres fournisseurs de l'armée, de soumettre avant le 20 mars des propositions de projets susceptibles d'extraire, de traiter ou de recycler certains minéraux, comme le montre le document.

Rien n'indique dans l'immédiat si le calendrier a été intentionnellement coordonné pour coïncider avec le début des frappes sur l'Iran.

La liste des 13 minéraux recherchés comprend l'arsenic, le bismuth, le gadolinium, le germanium, le graphite, le hafnium, le nickel, le samarium, le tungstène, le vanadium, l'ytterbium, l'yttrium et le zirconium.

Le Pentagone a demandé des informations détaillées sur les coûts, y compris la main-d'œuvre et les matériaux, nécessaires à la construction d'une mine ou d'une installation de traitement. Les projets pourraient se voir attribuer des fonds de développement allant de 100 millions de dollars à plus de 500 millions de dollars, selon la demande.

Le document ne précise pas pourquoi seuls ces 13 minéraux ont été choisis. Certains d'entre eux - dont le germanium , le graphite et l 'yttrium - ont fait l'objet de restrictions à l'exportation de la part de la Chine, premier producteur mondial.

La pénurie d'yttrium , en particulier, a déclenché l'alarme dans l'industrie aérospatiale. L'yttrium, l'une des 17 terres rares, est utilisé dans les revêtements qui empêchent les moteurs et les turbines de fondre à haute température. Sans l'application régulière de ces revêtements, les moteurs ne peuvent pas être utilisés.

Le nickel est un métal largement commercialisé et l'Indonésie est le premier producteur mondial. Pourtant, Jakarta a freiné les exportations de ce métal largement utilisé dans la production d'acier inoxydable et de batteries.

La Maison Blanche, la DIBC et le Pentagone n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Par ailleurs, mercredi, la Defense Logistics Agency, qui achète toute une série de biens pour l'armée américaine, a demandé aux mineurs des informations sur l'acquisition potentielle de lithium, de chrome et de tellure pour les stocks militaires.