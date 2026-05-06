Le PDG de TotalEnergies avertit que le plafonnement des prix à la pompe sera fini en cas de surtaxe sur ses raffineries
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:40
Le 30 avril dernier, TotalEnergies avait annoncé qu'il maintiendra son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des 3300 stations-service de son réseau dans l'hexagone tant que la crise au Moyen-Orient durera.
Dans un contexte où le prix du pétrole s'apprécie jour après jour, le niveau des plafonnements en vigueur depuis le 8 avril (essence à 1,99 euro/litre ; diesel à 2,25 euro/litre) sont maintenus pour le mois de mai.
"En cas d'évolution favorable des cours internationaux, la Compagnie s'engage à répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l'essence", a précisé la multinationale.
Durant ce mois de mai, traditionnellement propice aux déplacements routiers, TotalEnergies a déclenché une opération spéciale prix unique pour les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, avec un prix de l'essence de 1.99 EUR/litre et un prix du diesel à 2,09 EUR/litre sur l'ensemble de son réseau hexagonal.
Les clients TotalEnergies Electricité & Gaz en France inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond privilégié à 1,99 EUR/litre, quel que soit le carburant, y compris sur autoroutes, et pour toute l'année 2026. A ce jour, 714 000 clients Electricité et Gaz ont demandé à bénéficier de l'avantage carburant.
Le montant de la remise liée à à cet avantage est visible sur le ticket de caisse à l'issue de la transaction. Cette mesure est également valable pour tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d'électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies.
"Ce plafonnement, nous l'avons décidé de nous-même au début de la crise", affirme Patrick Pouyanné, se targuant d'être "le seul pétrolier au monde à avoir pris une telle décision". Pour le PDG, en outre, cette mesure pourrait être révisée "en cas de surtaxe sur les raffineries de l'entreprise".
D'ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait exhorté TotalEnergies à instaurer un dispositif de limitation des prix à la pompe extrêmement favorable aux consommateurs.
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