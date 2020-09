Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG de Total n'est "pas très optimiste" sur le prix du baril Reuters • 30/09/2020 à 14:55









30 septembre (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA , a déclaré mercredi lors d'une présentation aux investisseurs de la stratégie du groupe : * NE PAS ÊTRE TRÈS OPTIMISTE SUR LES PRIX DU PÉTROLE L'AN PROCHAIN ÉTANT DONNÉ LE NIVEAU DES STOCKS. * TOTAL NE PRÉVOIT PAS BEAUCOUP DE M&A DANS LE GNL AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE. Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.13%