Le PDG de Teleperformance a vendu des actions pour 7,85 millions d'euros

L'action a baissé de 12,4% depuis un an. (© Teleperformance)

Le dirigeant fondateur du spécialiste des centres d'appels, Daniel Julien, a cédé 26.000 titres le 16 mai dernier. Les analystes gardent un avis positif sur la valeur.

Le PDG du spécialiste des centres d'appels, Daniel Julien, a vendu 26.000 actions le 16 mai dernier à 302 euros l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Au 31 décembre 2021, le président fondateur détenait 2% du capital et 3,5% des droits de vote.

A cette date, Blackrock possédait 9,1% des actions et 8,9% des DDV, devant Fidelity à 5,5% du capital et 5,4% des DDV, Vanguard Group était à 3,5% des actions et 3,4% des DDV.

La part des actionnaires individuels (y compris les salariés) est estimée à 9%.

Le titre Teleperformance obtient un rating d’attractivité boursière de 5,4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 3 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 7,7 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le “free cash flow yield” est estimé par le consensus de FactSet à 4,9% en 2023. Un ratio qui monte à 5,5% l'année suivante.

Un titre plébiscité par les analystes

Sur les dix-sept analystes référencés par FactSet, tous sont positifs sur l’action. L’objectif moyen est à 445,63 euros.

La plus optimiste est Sarah Thirion chez Midcap Partners qui vise un cours à 538 euros. Le plus réservé est Patrick Jousseaume à la Société Générale qui valorise l'action à 400 euros.

Un dividende de 3,30 euros a été détaché le 26 avril dernier. Les résultats du premier semestre seront publiés le