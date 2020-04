Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG de Siemens exclut toute suppression d'emplois malgré le coronavirus Reuters • 11/04/2020 à 13:29









LE PDG DE SIEMENS EXCLUT TOUTE SUPPRESSION D'EMPLOIS MALGRÉ LE CORONAVIRUS ZURICH, (Reuters) - Le PDG de Siemens Joe Kaeser assure, dans une interview publiée samedi, que le groupe industriel allemand ne réduira pas ses effectifs en dépit du ralentissement de l'économie provoqué par l'épidémie de coronavirus en cours. "Personne à Siemens ne partira en raison d'une fluctuation temporaire de l'activité", déclare-t-il dans un entretien accordé au quotidien bavarois Passauer Neue Presse. Siemens doit toujours s'adapter à des changements structurels mais "dans une crise temporaire, une chose est claire : nous allons la surmonter ensemble", ajoute-t-il. "Et quand la crise sera terminée et que les choses auront repris leur cours, nous y ferons face ensemble". (John Revill, version française Marine Pennetier)

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.09%