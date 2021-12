Le PDG de LVMH a (encore) acheté des actions pour 10,1 millions d'euros

Bernard Arnault, PDG de LVMH. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, Bernard Arnault, a acquis sur le marché 14.565 titres le 26 novembre dernier. La valeur reste plébiscitée par les analystes.

Le PDG de LVMH , Bernard Arnault, a acheté via la Financière Agache 14.565 actions le 26 novembre 2021au prix unitaire de 696,52 euros, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 10,1 millions d'euros.

Le dirigeant du groupe de luxe avait déjà acquis, via le holding Christian Dior, 80.913 actions le 19 août dernier à 617,94 euros l’unité et 35.000 titres le 20 août à 617,72 euros.

Et plus tôt dans l'année, via la Financière Agache, 75.906 actions entre le 22 et le 26 mars 2021 à des prix allant de 551,54 à 558,36 euros l'unité.

À fin décembre 2020, le groupe familial Arnault possédait 47,48% du capital de LVMH (47,35% un an plus tôt) et 63,46% des droits de vote. Les salariés détenaient 0,14%.

Valorisation élevée etforte croissance

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 5,4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 1,6 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 9,1 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «free cash flow yield» est estimé à 3,4% par le consensus de Factset, avec un flux de trésorerie après investissements attendu à 12,3 milliards d'euros en 2022 et une capitalisation boursière de 363 milliards.

Sur les 31 analystes qui suivent la valeur, référencés par Factset, 26 ont un avis positif sur l'action, deux sont négatifs et trois sont à