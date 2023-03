Le PDG de LVMH a acheté des actions pour 270 millions d'euros

Bernard Arnault, Le PDG de LVMH. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, Bernard Arnault, a acquis via les holdings Christian Dior et Financière Agache 335.322 actions sur le marché. Les analystes sont toujours positifs.

Le PDG de LVMH , Bernard Arnault, a acquis, via les holding Christian Dior (contrôlé à 97,5% par la famille Arnault) et Financière Agache (maison mère de Christian Dior), 335.322 actions entre le 27 janvier et le 28 février à des prix allant de 788 à 823 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers.

À fin décembre 2022, le groupe familial Arnault possédait 48,18% du capital (47,83% un an plus tôt) et 63,90% des droits de vote (63,89% fin 2021) de LVMH. La part des institutionnels étrangers est estimée à 38,7% du capital et celle des institutionnels français à 7,8%.

Les salariés détiennent moins de 0,5% des actions. Le nombre d'actionnaires est estimé proche de 300.000.

Le titre LVMH obtient un rating d’attractivité boursière de 5,3 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 1,4 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 9,1 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Des recommandations positives

Le consensus Factset a un objectif de cours moyen à 880 euros. Sur les trente-et-un analystes référencés, vingt-six sont positifs, cinq sont à "conserver".

Le plus optimiste est Thierry Cota à la Société Générale qui vise 920 euros. Le plus réservé est Graham Renwick chez Berenberg qui valorise l'action à 710 euros.

L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 20 avril prochain et le dividende de 7 euros sera détaché