Le PDG de LightOn démissionne, ses fonctions dissociées

LightOn fait part de la démission d'Igor Carron de ses fonctions de PDG et de son mandat d'administrateur, ainsi que de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, confiées respectivement à Marie de Lauzon et à Jean-Philippe Baert.

La société spécialisée dans l'IA générative explique que ces nominations s'inscrivent dans une nouvelle étape de sa structuration, visant à renforcer l'exécution opérationnelle, à accélérer le développement commercial et à soutenir le déploiement de sa stratégie de croissance.

Administratrice indépendante de LightOn depuis l'introduction en Bourse en 2024, Marie de Lauzon a notamment exercé les fonctions de directeur général délégué chez 2CRSi (2019-2022), ainsi que les fonctions de secrétaire générale de Voltalia (2014-2019). Elle a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et préside le comité d'audit et des risques de LightOn, dont elle est également membre du comité des nominations et des rémunérations.

Jean-Philippe Baert a occupé des fonctions de direction générale, opérationnelle et commerciale, notamment chez ExactTarget, Salesforce, GE Digital, Mention Solutions, Splio et plusieurs sociétés accompagnées par des fonds d'investissement. "Cette expérience lui confère une expertise reconnue dans l'accélération de la croissance, la structuration d'organisations commerciales et la création de valeur dans des modèles SaaS B2B", met en avant LightOn.