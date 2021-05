Le PDG de Kering poursuit ses achats d'actions pour 45 millions d'euros

François-Henri Pinault est PDG de Kering. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, François-Henri Pinault, a acquis 65.000 titres sur le marché entre le 7 et le 12 mai. La valeur est recommandée par la Société Générale, mais déconseillée par Alpha Value.

Le PDG de Kering, François-Henri Pinault, a acheté via le holding familial Artemis 65.000 actions entre le 7 et le 12 mai 2021 à des prix allant de 691,84 à 698,96 euros l'unité, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 45 millions d'euros.

Le dirigeant avait déjà acquis 20.000 actions le 18 février dernier à 530,39 euros l'unité.

Au 31 décembre 2020, la famille Pinault détenait via Artemis 41,41% du capital du groupe de luxe (40,97% un an plus tôt) et 58,17% des droits de vote (58,13% fin 2019). Les salariés possédaient 0,11% des actions et les investisseurs individuels 4,2% (4,8% un an plus tôt).

À cette date, les institutionnels étrangers possédaient 46,1% des actions (44,7% fin 2019) et les institutionnels français 8,1% (8,4% un an plus tôt).

L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 22 avril dernier et le solde du dividende de 5,50 euros a été détaché le 4 mai. Les résultats semestriels seront publiés le 27 juillet prochain.

Des avis partagés chez les analystes

Le titre obtient un rating d'attractivité boursière de 5,2 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 1,2 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 9,3 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «Free cash flow yield» est estimé par le consensus des analystes de FactSet à 4,4% pour l'an prochain avec un flux de