Le PDG de GL Events a acheté des actions pour 4,5 millions d'euros

Olivier Ginon, PDG de GL Events. (© GL Events)

Le dirigeant fondateur du spécialiste de l'évènementiel, Olivier Ginon, a acquis 331.651 titres sur le marché entre le 5 mars et le 3 mai.

Le PDG de GL Events, Olivier Ginon, a acheté entre le 5 mars et le 3 mai derniers 331.651 actions à des prix allant de 12,32 à 16,17 euros l'unité, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global proche de 4,5 millions d'euros (0,9% du capital).

Au 31 décembre 2020, le dirigeant fondateur possédait en direct et via le holding Polygone 54,87% du capital et 64,96% des droits de vote.

À cette date, la société d'investissement Sofina détenait 15,9% des actions et 15,38% des droits de vote.

Pénalisé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'évènementiel, organisateur de foires et salons, a chuté de plus de moitié l'an passé, à 479,4 millions d'euros.

Un trou d'air lié à la crise sanitaire

Mais l'activité du groupe devrait sensiblement repartir, à 703,7 millions attendus cette année par le consensus des analystes de Factset et 950 millions prévus l'an prochain.

L'Ebitda a lourdement chuté, passant de 185 millions en 2019 à 3,3 millions en 2020. Il est estimé par le consensus à 96,3 millions en 2021, 159,4 millions en 2022 et 182,6 millions en 2023.

Le titre obtient un «rating d'attractivité» boursière de 6,7 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 5,8 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 7,7 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «free cash flow yield» calculé