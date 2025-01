Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, prend la tête du groupe Dassault

Le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier a pris jeudi la présidence du groupe industriel Marcel Dassault (GIMD), en remplacement de Charles Edelstenne, pilier historique de l'empire familial, a annoncé le groupe dans un communiqué de presse.

La nomination de M. Trappier avait été annoncée en février par la holding de la famille Dassault. Il conservera par ailleurs sa fonction de PDG de Dassault Aviation, a précisé le groupe.

Charles Edelstenne, 87 ans, ancien patron de Dassault Aviation et fondateur de Dassault Système, est par ailleurs nommé président d'honneur, "en témoignage de la reconnaissance de la famille pour l'ensemble de sa carrière exceptionnelle dans le groupe Dassault", indique le communiqué de presse.

Il avait pris les rênes de la holding familiale à la suite du décès en mai 2018 de Serge Dassault, dont il était l'homme de confiance.

L'empire Dassault s'étend de l'industrie aéronautique et de défense (Dassault Aviation avec les Rafale et Falcon), à la presse (Le Figaro), en passant par l'édition de logiciels ( Dassault Systèmes ), l'immobilier (Immobilière Dassault), les ventes aux enchères (Artcurial) et la viticulture (Château Dassault dans le bordelais).

La famille Dassault, dont les intérêts sont représentés par le GIMD, possède 64% de Dassault Aviation et 40% de Dassault Systèmes. Ces participations en font la sixième fortune familiale française avec plus de 28 milliards d'euros de patrimoine professionnel, selon le classement 2024 du magazine Challenges.

Agé de 64 ans, Eric Trappier a effectué toute sa carrière au sein de Dassault Aviation, dont il est devenu PDG en 2013.

Ayant tout au long de sa carrière promu les ventes de Mirage à l'étranger, son principal fait d'armes à la tête de l'avionneur est d'avoir fait du Rafale un succès à l'export, une condition pour l'équilibre économique de l'entreprise.

En service depuis 2004, l'avion de combat a attendu jusqu'en 2015 avant de trouver preneur à l'étranger.

Eric Trappier est par ailleurs président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), la puissante fédération patronale du secteur.