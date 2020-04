Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG de Casino va baisser de 25% sa rémunération en avril-mai Reuters • 27/04/2020 à 17:54









PARIS, 27 avril (Reuters) - * Casino CASP.PA a fixé au 17 juin l'assemblée générale annuelle des actionnaires, initialement prévue le 19 mai * Jean-Charles Naouri, président-directeur général, a décidé de diminuer de 25% sa rémunération pour les mois d'avril et de mai 2020 * Les rémunérations fixes du PDG et de tous les cadres dirigeants ne seront pas augmentées en 2020 Le communiqué de Casino sur Eikon: CASP.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -2.24%