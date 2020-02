Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG d'Orange juge les conditions de marché pas encore idéales pour une éventuelle IPO des activités Afrique Reuters • 13/02/2020 à 11:52









13 février (Reuters) - Le PDG d'Orange SA ORAN.PA a déclaré jeudi que * LES CONDITIONS DE MARCHÉ NE SONT PAS ENCORE IDÉALES POUR UNE ÉVENTUELLE IPO DE LA FILIALE AFRICAINE Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.60%