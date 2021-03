Le patron de Verizon Communications rejoint le conseil de BlackRock

(NEWSManagers.com) - Hans E. Vestberg, président-directeur général de Verizon Communications Inc., a été nommé pour rejoindre le conseil d'administration de BlackRock. S'il est élu par les actionnaires, il rejoindra le conseil en tant qu'administrateur indépendant après l'assemblée générale annuelle de la société, le 26 mai.

" Le leadership et l'expérience internationale de Hans, ainsi que sa connaissance approfondie de la technologie et de la durabilité, s'alignent parfaitement sur certaines des priorités les plus importantes de BlackRock. Il apportera des idées précieuses à notre conseil d'administration alors que nous nous développons sur des marchés clés en Europe, que nous utilisons la technologie pour continuer à transformer nos activités et que nous intégrons davantage le développement durable dans nos processus d'investissement et nos pratiques d'entreprise" , a déclaré Laurence D. Fink, président et CEO de BlackRock.

Mathis Cabiallavetta, qui était au conseil d'administration depuis 2007, ne se présentera pas à sa réélection. Les 15 autres membres du conseil d'administration de BlackRock se présenteront tous à leur réélection. Sur les 16 candidats proposés à l'élection, dont Hans Vestberg, 14 sont indépendants. La liste des candidats au poste d'administrateur comprend cinq femmes, six personnes n'ayant pas la nationalité américaine ou la double nationalité, et trois personnes qui s'identifient comme appartenant à une minorité raciale ou ethnique précise le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.