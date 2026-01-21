 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le patron de Ryanair rappelle à Musk que les règles de l'UE lui interdisent un rachat
information fournie par Boursorama avec AFP 21/01/2026 à 15:46

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, à Lisbonne le 5 février 2025. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, à Lisbonne le 5 février 2025. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le patron de Ryanair Michael O'Leary a rappelé mercredi à Elon Musk que les règles de l'UE interdisaient aux non-Européens de prendre le contrôle de la compagnie irlandaise, réagissant au sondage du milliardaire sur X évoquant une éventuelle acquisition, sur fond de querelle entre les deux hommes.

"Nous sommes une société cotée. Il est libre de faire (une offre) à tout moment. Mais les non-Européens ne peuvent pas détenir la majorité d'une compagnie aérienne européenne", a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse à Dublin.

Les règles européennes imposent qu'une compagnie aérienne basée dans l'UE soit majoritairement détenue par des ressortissants de l'UE (ou de pays européens tiers). Né en Afrique du Sud, Elon Musk possède aussi les nationalités canadienne et américaine.

Connu pour son goût de la provocation, M. O'Leary a toutefois invité le milliardaire à investir dans sa compagnie, y voyant "un très bon placement, certainement un investissement nettement meilleur que les rendements financiers qu'il obtient sur X".

Les tensions entre les deux hommes font suite au rejet par le patron de Ryanair, la semaine dernière, du réseau de satellites Starlink d'Elon Musk pour équiper sa flotte en wifi, estimant que cela coûterait entre 150 et 250 millions de dollars par an en raison notamment de la traînée aérodynamique des antennes et du surcoût de carburant associé.

Dans cette interview à la radio irlandaise Newstalk, il avait aussi qualifié le patron de Tesla et SpaceX d'"idiot" et son réseau social X de "cloaque".

Ce dernier avait répondu en traitant à son tour M. O'Leary d'"idiot" et de "crétin attardé", en suggérant sur X de racheter Ryanair, jusqu'à publier un sondage auprès de ses "followers".

Selon M. O'Leary, la publicité générée par ce "clash" a entraîné une hausse des réservations "d'environ 2% ou 3% au cours des cinq derniers jours". "Compte tenu de nos volumes, (c')est une progression très significative", a-t-il dit, remerciant Elon Musk pour cet "extraordinaire coup de projecteur".

La valorisation boursière de Ryanair, première compagnie européenne en nombre de passagers, s'élève à près de 30 milliards d'euros. Elon Musk avait dû débourser 44 milliards de dollars pour racheter Twitter en 2022, qu'il avait ensuite rebaptisé X.

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
Automobile / Equipementiers

2 commentaires

  • 16:05

    Des milliardaires utilisant un langage de charretier…

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Logo de Lactalis à Laval
    Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la ‍marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition ‌Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank