Le patron de Ryanair rappelle à Musk que les règles de l'UE lui interdisent un rachat

Le patron de Ryanair Michael O'Leary le 14 janvier 2026 à Bruxelles, en Belgique ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Le patron de Ryanair Michael O'Leary a rappelé mercredi à Elon Musk que les règles de l'UE interdisaient aux non-Européens de prendre le contrôle de la compagnie irlandaise, réagissant au sondage du milliardaire sur X évoquant une éventuelle acquisition, sur fond de querelle entre les deux hommes.

"Nous sommes une société cotée. Il est libre de faire (une offre) à tout moment. Mais les non-Européens ne peuvent pas détenir la majorité d'une compagnie aérienne européenne", a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse à Dublin.

Les règles européennes imposent qu'une compagnie aérienne basée dans l'UE soit majoritairement détenue par des ressortissants de l'UE (ou de pays européens tiers). Né en Afrique du Sud, Elon Musk possède aussi les nationalités canadienne et américaine.

Connu pour son goût de la provocation, M. O'Leary a toutefois invité le milliardaire à investir dans sa compagnie, y voyant "un très bon placement, certainement un investissement nettement meilleur que les rendements financiers qu'il obtient sur X".

Les tensions entre les deux hommes font suite au rejet par le patron de Ryanair, la semaine dernière, du réseau de satellites Starlink d'Elon Musk pour équiper sa flotte en wifi, estimant que cela coûterait entre 150 et 250 millions de dollars par an en raison notamment de la traînée aérodynamique des antennes et du surcoût de carburant associé.

Dans cette interview à la radio irlandaise Newstalk, il avait aussi qualifié le patron de Tesla et SpaceX d'"idiot" et son réseau social X de "cloaque".

Ce dernier avait répondu en traitant à son tour M. O'Leary d'"idiot" et de "crétin attardé", en suggérant sur X de racheter Ryanair, jusqu'à publier un sondage auprès de ses "followers".

Selon M. O'Leary, la publicité générée par ce "clash" a entraîné une hausse des réservations "d'environ 2% ou 3% au cours des cinq derniers jours". "Compte tenu de nos volumes, (c')est une progression très significative", a-t-il dit, remerciant Elon Musk pour cet "extraordinaire coup de projecteur".

La valorisation boursière de Ryanair, première compagnie européenne en nombre de passagers, s'élève à près de 30 milliards d'euros. Elon Musk avait dû débourser 44 milliards de dollars pour racheter Twitter en 2022, qu'il avait ensuite rebaptisé X.