Le patron de Google pourrait gagner jusqu'à 692 millions de dollars sur trois ans

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le patron de Google et de sa maison mère Alphabet pourrait gagner jusqu'à 692 millions de dollars sur l'ensemble des trois prochaines années en vertu d'un nouveau plan de rémunération publié vendredi par le régulateur américain des marchés, la SEC.

Seuls 6 millions de dollars, soit 2 millions par an, sont attribués à Sundar Pichai à titre de salaire, lequel est inchangé depuis 2020.

Le solde sera versé sous forme de titres Alphabet, mais aussi de deux filiales, le spécialiste des véhicules autonomes Waymo et celui des livraisons par drone Wing. Leur attribution dépendra de l'évolution du cours de ces actions ainsi que, pour Alphabet, du montant des dividendes versés.

En cas de licenciement pour faute, Sundar Pichai perdrait le bénéfice de toutes les stock-options qui ne sont pas encore exerçables, précise le document.

Le quinquagénaire est directeur général de Google depuis 2015 et d'Alphabet depuis 2019.

"Le dispositif d'incitation intégré, actuellement et par le passé, à la rémunération de M. Pichai a bénéficié de manière significative à Alphabet et ses actionnaires", a fait valoir le comité de rémunération du conseil d'administration d'Alphabet.

En cas de réalisation, ce plan fera de Sundar Pichai l'un des patrons les mieux payés du monde.

Il restera cependant très loin d'Elon Musk, patron de Tesla, dont les actionnaires ont validé, début novembre, un plan de rémunération qui pourrait atteindre près de 1.000 milliards sur dix ans.