LE PATRON DE FCA (FIAT) ESTIME QUE LE PROJET DE FUSION AVEC PSA EST SUR LA BONNE VOIE (Reuters) - L'administrateur délégué de Fiat Chrysler (FCA) a déclaré jeudi dit que le projet de fusion avec PSA était sur la bonne voie. "Les choses se déroulent très bien" concernant les progrès du projet de fusion avec PSA", a dit Mike Manley, ajoutant que les deux groupes étaient parfaitement en phase. Selon lui, Fiat Chrysler continue de réaliser des progrès pour finaliser la fusion d'ici le premier trimestre 2021. PSA et FCA ont annoncé l'an dernier un accord engageant en vue de leur fusion, une opération à 50 milliards d'euros qui donnera naissance au quatrième constructeur automobile mondial d'ici début 2021. (Bureau de Milan, version française Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par)

