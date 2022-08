Le patron de DWS croit à une rupture à venir dans la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Décidément, Stefan Hoops a la gâchette virtuelle rapide. Quelques jours après avoir fustigé la couverture médiatique des résultats de DWS, le nouveau directeur général de la société de gestion allemande a de nouveau publié un long post LinkedIn, cette fois-ci pour affirmer que la gestion d'actifs n'avait pas encore été "disruptée" ou autrement dit n'avait encore fait l'objet d'aucune rupture par rapport à son modèle d'activité historique.

"Il est étonnant de voir le peu d'innovations radicales que l'#AssetManagement a connu par rapport à d'autres secteurs financiers[...] Rien à voir avec ce que les #Neobanques ont fait à la banque privée, les #FinTechs aux paiements, ou encore la réglementation au trading d'actions", estime-t-il.

Le dirigeant s'étonne de cette situation, même s'il relève la montée de la gestion passive et des marchés privés comme évolutions importantes. Mais il constate surtout qu'il y a toujours plus de fonds que d'actions cotées sur le marché, qu'il y a un manque de différentiation entre les gérants de fonds, et que les chaînes de distribution commerciales sont encore trop classiques. Et de conclure que la question n'est pas de savoir si la disruption de la gestion d'actifs aura lieu, mais quand.

Création d'une équipe de solutions digitales

Cette prise de position avait notamment pour objectif d'annoncer la création d'une équipe dédiée aux stratégies digitales. Le message est clair : la disruption est pour demain, et DWS compte bien en être un acteur. Cependant, les contours de cette équipe n'ont pas été précisés par Stefan Hoops. A tout le moins sait-on qu'elle va concentrer ses travaux autour de trois axes : les offres d'investissement "as a service", l'application de la technologie blockchain aux structures de marchés, et l'usage du stablecoin Euro.

La bagarre sur ces segments risque d'être difficile. Parmi les grands acteurs de la gestion d'actifs, BlackRock a déjà noué un partenariat avec Coinbase au début du mois, et vient tout juste d'annoncer le lancement de sa première fiducie en bitcoin. Le numéro un mondial a aussi pris une participation dans l'émetteur de stablecoin Circle en avril dernier. Les travaux liant blockchain et distribution de fonds et de transaction de titres sont, eux, particulièrement avancés chez certains acteurs, notamment ceux de la fintech de la place parisienne Iznes, ou encore ceux de Forge, la filiale de la Société Générale.

Le dirigeant ne cache toutefois pas avoir besoin de collaborer sur ce sujet avec des fintechs, des gérants concurrents et des académiciens, entre autres. Il n'hésite d'ailleurs pas à demander à ses followers d'engager la discussion sur ces trois axes de développement, et de lui conseiller d'autres priorités pour cette nouvelle équipe.

DWS pioche ses recrues chez Deutsche Bank

La société de gestion a confié la direction de cette nouvelle équipe "Stratégie digitale, produits et solutions" à André Bajorat, l'actuel directeur de la stratégie de la banque d'entreprise de sa maison-mère Deutsche Bank. Il est rejoint par Alexander Bechtel, qui dirigeait l'unité actifs digitaux lui aussi au sein de la banque, ainsi que par Barbara Nitschke pour couvrir la gestion d'actifs digitaux au sein de DWS.

Ces annonces s'accompagnent de l'arrivée de Sebastian Krämer-Bach au poste de responsable mondial de la communication et du marketing. Celui-ci dirigeait la communication externe de Deutsche Bank depuis 2019. Enfin, Karen Kuder et Angela Maragkopoulou deviennent respectivement directrice administrative et directrice des opérations. La première travaillait au sein du département juridique de Deutsche Bank, et la seconde était directrice financière du BtoB chez Deutsche Telekom.