Le patron de BlackRock n' a " jamais rien vécu de tel " avec le coronavirus

(NEWSManagers.com) - " Lorsque j' ai commencé à écrire cette lettre, j' étais dans mon bureau, pensant à la manière de décrire les événements de 2019 et ce que BlackRock avait accompli l' an dernier. Aujourd' hui, cela semble une réalité distante " . C' est ainsi que Larry Fink, le président de BlackRock, la plus grande société de gestion d' actifs, débute son courrier aux actionnaires envoyé le 29 mars. " Les bureaux de BlackRock à travers le monde sont presque vides et je vous écris en confinement à la maison, comme des millions d' autres personnes. Depuis janvier, le coronavirus a rattrapé nos vies et transformé notre monde, présentant un défi médical, économique et humain sans précédent " , poursuit-il.

" En 44 ans dans la finance, je n' ai jamais rien vécu de tel " , reconnaît le patron de BlackRock. " L' épidémie a touché les marchés financiers avec une rapidité et une férocité que l' on voit normalement seulement dans une crise financière classique " .

" Aussi dramatique cela soit-il, je pense que l' économie se redressera progressivement, en partie parce que la situation est dépourvue des obstacles à la reprise d' une crise financière classique " , juge-t-il. " Les banques centrales agissent vite pour répondre aux problèmes des marchés du crédit et les gouvernements agissent désormais agressivement pour mettre en œuvre des politiques de relance budgétaire " .

Pour Larry Fink, cette crise valide la vision de long terme de l' investissement. " Les entreprises et investisseurs ayant une forte raison d' être et une approche de long terme seront mieux à même de surmonter cette crise et ses conséquences " , estime-t-il.

ETF, alternatives illiquides et technologie

Après cette introduction, Larry Fink se penche sur la concentration du secteur de la gestion d' actifs et sur l'importance des investissements technologiques. " La décennie qui a suivi la crise financière a été un environnement positif pour de nombreux gestionnaires d'actifs. (...) Cependant, trop peu d'entre eux en ont profité pour investir dans l'innovation technologique et renforcer leur résilience pour rester à l'avant-garde des nouvelles tendances qui ont aujourd'hui un impact considérable sur le secteur" , écrit-il.

Le dirigeant rappelle aussi que son groupe a réalisé plusieurs acquisitions " transformatrices" . " Nous les avons faites à partir d'une position de force, et non sous les pressions auxquelles sont confrontés bon nombre de nos concurrents " , souligne-t-il.

" Notre travail n' est pas terminé " , poursuit Larry Fink. " Notre stratégie de croissance est destinée à supporter des périodes difficiles comme celle-ci et nous accompagnera pendant cette période. Alors que le paysage du secteur et des investissements continue de changer, nous avons l' intention d' être à la pointe des tendances qui façonneront notre capacité à croître en tant que société et fournir à nos clients la meilleure gamme possible de revenus " , ajoute-t-il, ce qui pourrait laisser penser que la société va poursuivre ses acquisitions.

Pour croître, BlackRock va investir dans les principaux moteurs de sa croissance aujourd' hui et sur les prochaines années : les ETF, les stratégies alternatives illiquides et la technologie.

" Nous travaillons sur des manières de fournir à plus d' individus des investissements alternatifs d' une manière qui soit sûre et gérée d' un point de vue risque " , illustre Larry Fink.

Le patron de BlackRock évoque aussi l' importance de la Chine dans sa longue lettre. " Je continue de croire fermement que la Chine sera l' une des plus grosses opportunités pour BlackRock sur le long terme, à la fois pour les sociétés de gestion et les investisseurs (...) " .