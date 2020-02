Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le patron d'UniCredit se retire de la course pour diriger HSBC-sce Reuters • 23/02/2020 à 22:58









PARIS, 23 février (Reuters) - L'administrateur délégué de la banque italienne UniCredit CRDI.MI Jean-Pierre Mustier s'est retiré de la course pour prendre la direction générale du groupe bancaire britannique HSBC HSBA.L , a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. La principale banque italienne devrait annoncer que Jean-Pierre Mustier est partie intégrante des projets du groupe, mettant un terme aux spéculations le disant sur le départ pour diriger HSBC. UniCredit s'est refusé à tout commentaire. (Lawrence White et Valentina Za, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées UNICREDIT MIL -4.91% HSBC HLDG Euronext Paris +0.15% HSBC HLDG LSE +0.43%