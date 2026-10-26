Le patron d’Audi critiqué par IG Metall pour s'être affiché au côté de Trump

Donald Trump et le PDG d'Audi AG, Gernot Dollner à un rassemblement

‌Le président du directoire d'Audi, filiale ​de Volkswagen, a été vivement critiqué lundi par la dirigeante d’IG Metall pour ​sa présence au côté du président américain ​Donald Trump lors ⁠de l’annonce d’un projet d’usine de ‌4 milliards de dollars (3,57 milliards d'euros) à Perry, en Géorgie.

"La ​manière dont ‌Gernot Döllner s’est présenté, lui ⁠et Audi, aux États-Unis est profondément embarrassante, politiquement inacceptable et indigne de ⁠l’entreprise", déclare ‌dans un communiqué Christiane Benner.

Elle ⁠dénonce une violation du code ‌de conduite d’Audi, qui ⁠interdit tout soutien public à un ⁠candidat dans ‌les trois mois précédant une élection. ​Les élections ‌américaines de mi-mandat se déroulent le 3 novembre.

Cet investissement ​aux Etats-Unis intervient alors que Volkswagen mène la plus grande ⁠restructuration de son histoire, marquée par d’importantes suppressions d’emplois et de possibles fermetures d’usines en Allemagne.

(Reportage Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)