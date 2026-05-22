Le patient américain atteint d'Ebola hospitalisé à Berlin n'est pas dans un état critique ; les tests de dépistage de sa famille se sont révélés négatifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du communiqué et du contexte)

Un citoyen américain qui a contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo, où une épidémie d'une souche rare a fait plus de 130 morts,n'est pas dans un état critique et sa femme ainsi que ses quatre enfants ont été testés négatifs, a déclaré vendredi l'hôpital de Berlin oùla famille est soignée.

«Étant donné que l'évolution de la maladie peut changer, il reste sous étroite surveillance et reçoit un traitement », a déclaré l'hôpital universitaire Charité dans un communiqué. « Il est pris en charge dans la zone de haute sécurité de l'unité d'isolement spécialisée. »

L'épouse et les quatre enfants du patient « ne présentent actuellement aucun symptôme et sont en quarantaine dans une partie séparée de l'unité – un premier test PCR n'a détecté aucune infection par le virus Ebola ».

Le patient, identifié par l’organisation missionnaire Serge Christian comme étant le médecin missionnaire Dr Peter Stafford, a contracté le virus Ebola alors qu’il soignait des patients en RDC, où il vivait avec sa famille.

La Maison Blanche a indiqué que Stafford et sa famille avaient été transférés en Allemagne car ce pays est situé à 12 heures de moins de la RDC que les États-Unis.

La Charité a indiqué dans son communiqué que la chambre du patient avait été aménagée de manière à être aussi adaptée que possible aux enfants, ajoutant que les enfants pouvaient voir leur père « à travers une cloison vitrée et que les membres de la famille pouvaient communiquer via un interphone ».