Le passage du S&P 500 en dessous d'un niveau technique clé peut laisser présager un recul plus important, selon LPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 7 et 13) par Niket Nishant et Chuck Mikolajczak

La chute du S&P 500 en dessous d'un seuil technique très surveillé pourrait signaler un repli plus important à venir, a montré mardi une étude de LPL Financial

LPLA.O , soulignant la pression croissante sur les actions alors que les transactions liées à la technologie et à l'IA se dénouent à l'échelle mondiale .

L'indice de référence .SPX a clôturé sous sa moyenne mobile de 50 jours lundi pour la première fois depuis avril, mettant fin à sa plus longue série depuis 2007 et la sixième plus longue au cours des 75 dernières années, selon LPL.

"Cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une baisse d'un jour, mais d'un mouvement plus soutenu. Le sentiment est devenu très complaisant", a déclaré Marta Norton, responsable de la stratégie d'investissement chez Empower, fournisseur de services de retraite et de gestion de patrimoine.

D'autres indicateurs à court terme sont également devenus plus négatifs. Les secteurs plus défensifs commencent à dominer le marché pour la première fois en sept mois.

L'étendue du marché se détériore, avec seulement 51 % des composants du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, a noté LPL.

Ce commentaire illustre la gravité de la récente liquidation, qui s'est produite au cours d'un mois habituellement favorable aux actions.

"Le battage médiatique est extrême et l'argent est bon marché. Le risque d'éclatement d'une bulle s'accroît à chaque nouvelle opération spectaculaire et à chaque signe de lassitude du marché", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

NVIDIA EN LIGNE DE MIRE APRÈS LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA BULLE

Les investisseurs espèrent que le rapport trimestriel de Nvidia <NVDA.O >, publié mercredi, permettra de lever la morosité qui pèse sur les actions, mais l'action de la société se négocie 12 % en dessous de son niveau record.

Plusieurs chefs d'entreprise et analystes ont averti que les marchés pourraient être vulnérables à une correction, arguant que le boom de l'intelligence artificielle a conduit les valorisations à des niveaux injustifiables.

Les moyennes mobiles permettent de suivre le niveau moyen du marché sur une période donnée, ce qui atténue les fluctuations quotidiennes. Lorsqu'un indice tombe en dessous d'une moyenne mobile très observée, telle que la moyenne à 50 jours, de nombreux investisseurs y voient le signe d'un essoufflement de l'élan.

Ces signaux techniques peuvent aider les investisseurs à évaluer la profondeur des replis et leur offrir un autre cadre de référence lorsqu'ils naviguent dans les fluctuations du marché.

Cependant, LPL a déclaré que la résistance des bénéfices, les réductions de taux d'intérêt attendues par la Réserve fédérale américaine et le "One Big Beautiful Act" du président Donald Trump maintiennent une vision constructive des actions à long terme.

"Il y a de la valeur réelle et de la richesse qui seront générées. Bien sûr, les investissements sont toujours un peu élevés, mais cela est nécessaire pour que l'innovation se produise", a déclaré Garima Kapoor, co-directrice générale de la société de données sur l'IA MinIO.