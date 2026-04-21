Le passage de témoin à la tête d'Apple met en lumière les ambitions d'Apple en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires des analystes)

21 avril - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont chuté de 0,4 % dans les échanges pré-marché mardi après que la société ait nommé John Ternus, patron de longue date du matériel, comme son prochain directeur général, succédant ainsi à Tim Cook

** Ternus, qui prendra ses fonctions le 1er septembre, est confronté au défi majeur d'intégrer l'IA dans les produits d'Apple, face à une concurrence croissante de rivaux tels que Nvidia NVDA.O et Google GOOGL.O .

** Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu'il était peu probable que le changement de direction modifie la stratégie d'Apple à court terme, suggérant que la réaction initiale des actions reflète la digestion plutôt que l'inquiétude

** L'actuel directeur général Tim Cook, qui a supervisé la multiplication par 20 du cours de l'action de la société depuis sa prise de fonction en 2011, deviendra président exécutif du conseil d'administration

** Les analystes de Melius Research ont qualifié le changement de direction de développement positif et ont déclaré que le moment choisi, avant les résultats trimestriers d'Apple, semblait délibéré

** La société devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine

** Les actions AAPL sont en hausse de ~0,4 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de ~5,0 % de l'indice Nasdaq .IXIC