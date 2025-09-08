Le Parti travailliste norvégien en passe de conserver le pouvoir

par Terje Solsvik, Nora Buli et Nerijus Adomaitis

Le gouvernement minoritaire du Parti travailliste en Norvège est en passe de remporter de justesse les élections législatives de lundi, selon des projections diffusées par les chaînes NRK et TV2 ainsi que le quotidien VG, dans un scrutin marqué par les inquiétudes liées à la hausse du coût de la vie et aux conflits en Ukraine et à Gaza.

Si les résultats officiels confirment ces premières estimations, le Premier ministre Jonas Gahr Støre, 65 ans, resterait au pouvoir à la tête d'un gouvernement minoritaire dépendant fortement du soutien de partis plus petits pour faire adopter des textes majeurs, notamment les budgets.

Pour obtenir leur appui, Jonas Gahr Støre devra probablement engager des discussions difficiles sur des sujets tels que l'augmentation des impôts pour les plus riches, l'avenir de l'exploration pétrolière et les désinvestissements du fonds souverain norvégien, doté de 2.000 milliards de dollars, dans des entreprises israéliennes.

Les projections indiquent que le bloc de gauche, composé du Parti travailliste de Jonas Gahr Støre et de quatre formations plus petites, obtiendrait 87 sièges, soit plus que les 85 nécessaires pour une majorité.

Les partis de droite, emmenés par les populistes anti-immigration du Parti du progrès et les Conservateurs de l'ancienne Première ministre Erna Solberg, 64 ans, sont crédités de 82 sièges.

Les préoccupations des électeurs concernant la guerre en Ukraine et l'attitude de la Russie, qui partage une frontière avec la Norvège au nord du cercle arctique, ont renforcé le soutien à la gauche ces derniers mois, après l'entrée au gouvernement de Jonas Gahr Støre de l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, 66 ans.

