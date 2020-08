Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parti de Milo Djukanovic remporte les législatives au Monténégro Reuters • 31/08/2020 à 13:58









BELGRADE, 31 août (Reuters) - Le Parti démocrate des Socialistes (PDS), formation pro-occidentale au pouvoir au Monténégro, a remporté de peu les élections législatives organisées dimanche dans l'ex-république yougoslave, annonce lundi la commission électorale. Le parti du président Milo Djukanovic, qui dirige le Monténégro depuis la désintégration de la Yougoslavie en 1990, a devancé l'alliance pro-serbe et pro-russe. Selon les résultats définitifs, le PDS a obtenu 35,06% des voix, et l'alliance "Pour le futur du Monténégro", constituée principalement de partis nationalistes serbes et favorable à un resserrement des liens avec la Serbie et la Russie, a recueilli 32,55%. "La Paix est notre nation", une alliance de partis centristes, a obtenu 12,53% des voix. La coalition "Action réformée unie" (URA), menée par les Verts, a obtenu 5,53% des suffrages. (Aleksandar Vasovic; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

