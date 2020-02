Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Parti communiste chinois remplace son dirigeant à Wuhan Reuters • 13/02/2020 à 07:10









PEKIN, 13 février (Reuters) - Le Parti communiste chinois (PCC) a remplacé ses dirigeants pour la ville de Wuhan et pour la province du Hubei, foyer de l'épidémie de coronavirus, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Le maire de Shanghai, Ying Yong, a été nommé secrétaire du comité provincial du Hubei du PCC en remplacement de Jiang Chaoliang, a annoncé Chine nouvelle, sans indiquer le motif de ce remplacement. Ying a collaboré étroitement avec le président Xi Jinping lorsque celui-ci était le président du PCC et le gouverneur de la province de Zhejiang. Chine nouvelle a rapporté séparément que Ma Guoqiang, à la tête de l'antenne du PCC à Wuhan, avait été révoqué et remplacé par Wang Zhonglin, directeur local du PCC à Jinan dans l'est du pays. Les représentants du Hubei ont été vertement critiqués pour leur gestion de l'épidémie qui s'est déclarée en décembre dernier dans cette province de 60 millions d'habitants et qui a tué depuis plus de 1.300 personnes selon le dernier bilan officiel communiqué jeudi. (Lusha Zhang et Yawen Chen, version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.