Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parti au pouvoir grand vainqueur des législatives en Géorgie Reuters • 01/11/2020 à 15:26









TBILISI, 1er novembre (Reuters) - Rêve géorgien, la formation politique au pouvoir à Tbilissi, a très largement remporté les élections législatives organisées samedi dans l'ancienne république soviétique, distançant le Mouvement national uni (MNU) de l'ancien président Mikheil Saakashvili, montrent des résultats quasi définitifs. Ces chiffres accordent 48,61% des voix au Rêve géorgien du Premier ministre sortant Georgy Kvirikashvili, une formation à la fois pro-occidentale et soucieuse de garder des liens étroits avec Moscou, contre 27,04% au MNU qui conteste les résultats. Pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a dépêché des observateurs en Géorgie, le scrutin s'est globalement déroulé dans la transparence et les libertés fondamentales ont été respectées. (Margarita Antidze et Andrew Osborn; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.