Le parti au pouvoir en Turquie présente un projet de loi visant à interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte sur le projet de loi)

Le parti AK du président turc Tayyip Erdogan a soumis mercredi au parlement un projet de loi visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans.

Avec ce projet de loi, la Turquie suit l'exemple de l'Australie, de plusieurs pays européens et d'autres pays qui ont adopté ou envisagent d'adopter des restrictions similaires , alors que l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Le projet de loi turc impose aux fournisseurs de médias sociaux de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge et de proposer des outils de contrôle parental afin de garantir la sécurité des enfants dans le monde numérique.

Les enfants de plus de 15 ans bénéficieront de services sécurisés distincts et les contenus préjudiciables seront supprimés dans un délai d'une heure en cas d'urgence, selon le projet de loi.

Le non-respect de la législation peut entraîner des amendes allant jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires global d'une entreprise ou des restrictions de la bande passante.

Les distributeurs étrangers de jeux en ligne seront également soumis à de nouvelles exigences, notamment en ce qui concerne la classification par âge de leurs jeux.

Leyla Sahin Usta, chef adjoint du groupe parlementaire de l'AKP, a déclaré que les médias sociaux et les plateformes de jeux auraient six mois pour se conformer à la loi.

La Turquie réglemente déjà fortement les entreprises de médias sociaux et n'hésite pas à imposer des retraits et des interdictions d'accès. Elle interdit actuellement l'accès à 1,2 million de pages web et de messages sur les médias sociaux, selon un rapport de l'organisme local de surveillance de la censure IFOD.