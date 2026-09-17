Le partenariat entre Innate Pharma et Sobi entre en vigueur

Innate Pharma fait part de l'entrée en vigueur de son partenariat stratégique avec le groupe suédois Sobi, partenariat portant sur l'attribution d'une licence sur lacutamab dans les lymphomes T, une entrée en vigueur qui déclenche un paiement initial de 75 MUSD.

Dans le cadre de l'accord, Innate conduit l'étude confirmatoire de phase 3 TELLOMAK-3 dans le lymphome T cutané. Cette étude permettra ensuite le dépôt de demandes complètes d'autorisation de mise sur le marché dans les principaux pays pour le syndrome de Sézary et le mycosis fongoïde, sous-type le plus fréquent.

Sobi obtiendra les droits mondiaux exclusifs de commercialisation de lacutamab après une éventuelle autorisation accélérée de mise sur le marché et pourra obtenir l'intégralité des droits mondiaux de développement en cas de résultats positifs de phase 3.

L'entrée en vigueur de cet accord marque donc le lancement de l'étude TELLOMAK-3, avec l'inclusion du premier patient prévue au 1er trimestre 2027, et déclenche le paiement initial de 75 MUSD, précise la société biopharmaceutique.