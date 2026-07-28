Le parquet taïwanais place un nouveau suspect en détention dans le cadre de l'enquête sur les exportations de Super Micro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Les procureurs taïwanais ont placé en détention un autre suspect dans le cadre d'une enquête sur des exportations présumées illégales de serveurs d'IA de Super Micro SMCI.O vers la Chine, a annoncé mardi le parquet du district de Keelung.

Ces serveurs étaient équipés de puces Nvidia NVDA.O soumises aux contrôles à l'exportation des États-Unis, ont précisé les procureurs.

Cette dernière mesure s’inscrit dans le cadre d’une troisième série de perquisitions menées dans le cadre de l’enquête, après celles effectuées en mai et en juin .