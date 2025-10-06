 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,23
-1,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le parquet de Paris enquête sur Siri, l'assistant vocal d'Apple
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le parquet de Paris a déclaré lundi qu'il enquêtait sur Siri, l'assistant vocal d'Apple, après avoir reçu une plainte.

Politico a rapporté plus tôt ce lundi qu'Apple est soupçonné d'utiliser les enregistrements des utilisateurs à leur insu.

Apple

Valeurs associées

APPLE
258,0200 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank