information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 13:44

Le parquet de Paris enquête sur Siri, l'assistant vocal d'Apple

Le parquet de Paris a déclaré lundi qu'il enquêtait sur Siri, l'assistant vocal d'Apple, après avoir reçu une plainte.

Politico a rapporté plus tôt ce lundi qu'Apple est soupçonné d'utiliser les enregistrements des utilisateurs à leur insu.