Le parquet de Paris enquête sur Siri, l'assistant vocal d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le parquet de Paris a déclaré lundi qu'il enquêtait sur Siri, l'assistant vocal d'Apple, après avoir reçu une plainte.
Politico a rapporté plus tôt ce lundi qu'Apple est soupçonné d'utiliser les enregistrements des utilisateurs à leur insu.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer