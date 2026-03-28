Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête sur l'attaque présumée visant la Bank of America à Paris

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Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête sur une attaque présumée visant le siège parisien de Bank of America BAC.N , a-t-on appris samedi.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters, il a déclaré que l'enquête portait sur une tentative présumée de destruction par le feu ou d'autres moyens dangereux en relation avec un complot terroriste, ainsi que sur la fabrication, la possession et le transport d'un engin incendiaire ou explosif dans l'intention d'effectuer des dommages dangereux.

L'enquête comprend également une accusation de participation à une association criminelle terroriste, couvrant des liens potentiels avec des complices ou un réseau plus large, a déclaré le bureau du procureur.