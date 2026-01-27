 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le parlement norvégien approuve un plan d'artillerie de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 10)

Le parlement norvégien a approuvé mardi un plan d'achat de 2 milliards de dollars pour de l'artillerie à longue portée afin de renforcer la dissuasion du pays de l'Otan contre la Russie dans l'Arctique, où les deux nations partagent une frontière.

Les pays européens sont en train d' augmenter leurs dépenses de défense , sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump et troublés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Ce sont des armes qui peuvent aller loin derrière les lignes ennemies... c'est décisif dans la guerre moderne", a déclaré mardi au parlement Peter Froelich, le porte-parole de la politique de défense pour les conservateurs de l'opposition.

FOURNISSEUR SUD-CORÉEN CONTRE AMÉRICAIN

Le 24 janvier, le quotidien norvégien Aftenposten, citant des sources anonymes, a rapporté que le gouvernement avait choisi le système d'artillerie 012450.KS Chunmoo de l'entreprise de défense sud-coréenne Hanwha Aerospace, au détriment du système HIMARS de l'entreprise américaine Lockheed Martin LMT.N .

Certains membres du parlement norvégien ont déclaré que le pays nordique devrait contribuer au développement d'une alternative européenne aux missiles, mais cette idée a été rejetée comme étant trop longue et trop coûteuse par les responsables gouvernementaux chargés de la sélection.

Selon le rapport d'Aftenposten, le système sud-coréen répondait à toutes les exigences de la Norvège en matière d'artillerie terrestre, y compris la capacité de tirer à une distance pouvant atteindre 500 km (310 miles), et présentait le délai de livraison le plus court.

Le ministère norvégien de la défense, qui devrait bientôt annoncer le nom de l'adjudicataire, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère a déclaré qu'il prévoyait d'acquérir 16 systèmes de lancement ainsi qu'un nombre non divulgué de fusées pour un coût total de 19,5 milliards de couronnes (2,0 milliards de dollars).

L'année dernière, Hanwha Aerospace a signé un accord avec l'entreprise de défense polonaise WB Electronics pour former une coentreprise produisant des missiles en Pologne, notamment pour l'artillerie à fusée Chunmoo, garantissant ainsi la fabrication sur le sol européen. (1 $ = 9,7484 couronnes norvégiennes)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
582,995 USD NYSE +0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing en perte trimestrielle
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite

  • Des membres du Bulletin des scientifiques atomistes présentent l'horloge de l'apocalypse, le 25 janvier 2018 à Washington ( AFP / Brendan Smialowski )
    Minuit plus proche que jamais pour l'horloge de l'apocalypse
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:32 

    L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, s'est rapprochée mardi plus que jamais de minuit, alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street sans direction claire, accueille une volée de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:31 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en attendant ceux des poids lourds de la tech, tandis que le Dow Jones souffre de la chute du cours de l'assureur UnitedHealth. Vers 15H15 GMT, le Dow ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell le 10 décembre 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    La Fed entame sa première réunion de l'année, chahutée par la tempête Trump
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:18 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a démarré à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank