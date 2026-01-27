Le parlement norvégien approuve un plan d'artillerie de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 10)

Le parlement norvégien a approuvé mardi un plan d'achat de 2 milliards de dollars pour de l'artillerie à longue portée afin de renforcer la dissuasion du pays de l'Otan contre la Russie dans l'Arctique, où les deux nations partagent une frontière.

Les pays européens sont en train d' augmenter leurs dépenses de défense , sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump et troublés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Ce sont des armes qui peuvent aller loin derrière les lignes ennemies... c'est décisif dans la guerre moderne", a déclaré mardi au parlement Peter Froelich, le porte-parole de la politique de défense pour les conservateurs de l'opposition.

FOURNISSEUR SUD-CORÉEN CONTRE AMÉRICAIN

Le 24 janvier, le quotidien norvégien Aftenposten, citant des sources anonymes, a rapporté que le gouvernement avait choisi le système d'artillerie 012450.KS Chunmoo de l'entreprise de défense sud-coréenne Hanwha Aerospace, au détriment du système HIMARS de l'entreprise américaine Lockheed Martin LMT.N .

Certains membres du parlement norvégien ont déclaré que le pays nordique devrait contribuer au développement d'une alternative européenne aux missiles, mais cette idée a été rejetée comme étant trop longue et trop coûteuse par les responsables gouvernementaux chargés de la sélection.

Selon le rapport d'Aftenposten, le système sud-coréen répondait à toutes les exigences de la Norvège en matière d'artillerie terrestre, y compris la capacité de tirer à une distance pouvant atteindre 500 km (310 miles), et présentait le délai de livraison le plus court.

Le ministère norvégien de la défense, qui devrait bientôt annoncer le nom de l'adjudicataire, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère a déclaré qu'il prévoyait d'acquérir 16 systèmes de lancement ainsi qu'un nombre non divulgué de fusées pour un coût total de 19,5 milliards de couronnes (2,0 milliards de dollars).

L'année dernière, Hanwha Aerospace a signé un accord avec l'entreprise de défense polonaise WB Electronics pour former une coentreprise produisant des missiles en Pologne, notamment pour l'artillerie à fusée Chunmoo, garantissant ainsi la fabrication sur le sol européen. (1 $ = 9,7484 couronnes norvégiennes)