Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parlement iranien pour une accélération du programme nucléaire Reuters • 01/12/2020 à 12:37









DUBAI, 1er décembre (Reuters) - Un projet de loi invitant le gouvernement iranien à intensifier l'enrichissement d'uranium et à s'affranchir un peu plus des dispositions de l'accord international sur son programme nucléaire a été adopté mardi en première lecture au Majlis. Le gouvernement a aussitôt fait savoir que le texte, proposé en réaction à l'assassinat du chercheur iranien Mohsen Fakhrizadeh, ne changerait rien à sa politique en la matière, qui relève du Conseil suprême de sécurité nationale. Le Parlement a souvent demandé en vain l'accélération du programme nucléaire iranien. Le spécialiste iranien du nucléaire Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi dans les faubourgs de Téhéran et son assassinat n'a donné lieu à aucune arrestation. Le président iranien Hassan Rohani l'a imputé samedi au gouvernement israélien, qui, comme les puissances occidentales, soupçonnait le scientifique d'avoir dirigé des recherches destinées à doter la République islamique de l'arme atomique. L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution, a quant à lui promis des représailles. Téhéran soupçonne par ailleurs le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), mouvement formé par des opposants en exil dont le siège se trouve en France, d'avoir joué un rôle dans l'assassinat. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.