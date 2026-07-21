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Le Parlement français approuve l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du vote de l'Assemblée nationale, détails aux paragraphes 1, 2 et 4)

Les députés français ont approuvé mardi l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, alors que les inquiétudes ne cessent de croître partout dans le monde quant à l'impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des mineurs.

La France devient ainsi le premier pays d’Europe à emboîter le pas à l’Australie, où la première interdiction au monde visant les moins de 16 ans sur des plateformes telles que Facebook, Snapchat, TikTok et YouTube est entrée en vigueur en décembre.

"La France ouvre la voie en étant le premier pays d’Europe à adopter une majorité numérique", a déclaré Anne Le Hénanff, secrétaire d’État chargée de l’IA, devant les sénateurs.

Les deux chambres du Parlement – le Sénat et l’Assemblée nationale – ont adopté cette interdiction mardi.

Le président Emmanuel Macron , qui avait exhorté en avril les jeunes à éteindre leurs téléphones et à lire afin de devenir de meilleurs citoyens, souhaite que la loi soit en vigueur à temps pour la rentrée scolaire prochaine.

Avec cette nouvelle législation, les enfants de moins de 15 ans ne seront plus autorisés à ouvrir un compte sur les réseaux sociaux à compter du 1er septembre. Les plateformes de réseaux sociaux disposeront de quatre mois supplémentaires pour fermer les comptes déjà ouverts. Elles devront également mettre en place un système de vérification de l’âge approuvé par l’autorité française de protection des données.

Les plateformes de réseaux sociaux s’opposent généralement aux interdictions générales et soulignent qu’elles ont déjà mis en place des mesures pour protéger les jeunes utilisateurs, notamment des restrictions d’âge. Elles se sont toutefois engagées à se conformer aux interdictions adoptées par les gouvernements. La Commission européenne élabore actuellement sa propre réglementation visant à encadrer les réseaux sociaux à travers l’Europe afin de protéger les jeunes, et elle aura son mot à dire sur la conformité du projet de loi français avec la législation européenne en vigueur.

"On vous a laissés dans cette jungle et cela vous a volé votre attention", a déclaré Emmanuel Macron à des adolescents lors d’un événement en avril, évoquant l’absence de règles sur les réseaux sociaux. "Nous devons ralentir le rythme et vous aider à devenir des adultes, et surtout des citoyens."

"C’est pourquoi nous voulons instaurer une règle selon laquelle, avant 15 ans, plus de réseaux sociaux", a-t-il ajouté.

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