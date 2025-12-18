Le pari d'Elliott sur Lululemon, d'une valeur d'un milliard de dollars, fait naître l'espoir d'un renouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elliott Management préconise Jane Nielsen comme directrice générale potentielle

Lululemon fait face à la concurrence d'Alo et de Vuori et a besoin d'une stratégie de mode rapide

Les actions de Lululemon bondissent après l'annonce de l'investissement d'Elliott

Le pari d'un milliard de dollars d'Elliott Management sur Lululemon LULU.O et une candidate potentielle au poste de directrice générale ont suscité l'espoir d'un redressement plus rapide du fabricant de vêtements de sport et de loisir qui cherche à raviver son "facteur cool" et à attirer à nouveau les acheteurs.

Le distributeur canadien a déclaré la semaine dernière que Calvin McDonald quitterait son poste après près de sept ans à la tête de l'entreprise, laissant la marque à la recherche d'un leader capable d'inverser le ralentissement de la croissance et de faire face à la concurrence d'entreprises plus branchées telles qu'Alo et Vuori.

Lululemon est en perte de vitesse depuis son pic post-pandémique atteint à la fin de l'année 2023, lorsque l'entreprise était encore portée par des clients restés attachés aux préférences de l'ère COVID en matière de vêtements confortables.

Depuis qu'elles ont atteint le niveau record de 516,39 dollars, les actions ont perdu 60 % de leur valeur.

L'entreprise a abaissé ses prévisions pour deux trimestres consécutifs cette année, avant de se redresser lors de sa dernière période de résultats qui s'est achevée le 2 novembre.

"Lululemon devrait mettre en place une mode rapide et introduire un assortiment qui attirera les clients d'Alo et de Vuori - en particulier les clients de la génération Z. La mode rapide nécessite une chaîne d'approvisionnement bien meilleure que celle utilisée actuellement par Lululemon", a déclaré Brittain Ladd, consultant en stratégie et en chaîne d'approvisionnement chez Chang Robotics, une société basée en Floride.

PAS ASSEZ COOL?

Les analystes ont également déclaré que l'entreprise devrait améliorer ses tissus, utiliser des designs plus frais et accélérer le lancement de produits qui plaisent à la génération Z et attirent de nouveau les consommateurs.

Certains acheteurs se sont plaints des prix élevés et de la qualité des produits.

"Mes Aligns de plus de 5-6 ans sont en meilleur état que ceux que j'ai reçus à Noël l'année dernière", s'est plaint un acheteur sur la plateforme de médias sociaux Reddit, faisant référence à la ligne de produits populaire de l'entreprise.

Les actions se négociaient jeudi à 219,97 dollars, en hausse de 6 %, pariant en partie sur le fait que l'investissement d'un milliard de dollars d'Elliott signifie que le changement arrive plus tôt que tard.

L'investisseur activiste travaille depuis des mois en étroite collaboration avec Jane Nielsen, ancienne dirigeante de Ralph Lauren RL.N , en vue d'un éventuel poste de directrice générale, a déclaré une source à Reuters mercredi.

UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE POTENTIELLE RECONNUE COMME UNE STRATÈGE DU REDRESSEMENT

Jane Nielsen, qui siège au conseil d'administration de Mondelez MDLZ.O , la maison mère de Cadbury, a également été directrice financière du fabricant de sacs à main Coach avant qu'il ne soit intégré à Tapestry TPR.N . Elle a acquis une réputation de spécialiste du redressement après avoir aidé à relancer les ventes de Coach et de Ralph Lauren lorsque ces deux entreprises perdaient du terrain face à leurs rivales.

"Lululemon est l'une des marques les plus puissantes du commerce de détail, définie par des produits exceptionnels, des communautés profondément engagées et un potentiel mondial important", a déclaré Jane Nielsen dans un communiqué transmis au Wall Street Journal mercredi. "Je serais ravie de pouvoir discuter de cette opportunité avec le conseil d'administration de Lululemon"

Elliott, Lululemon et Jane Nielsen n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Elliott voit Jane Nielsen d'un très bon œil - ils insistent explicitement sur sa nomination et la considèrent comme une "opératrice de détail chevronnée" capable de redonner de l'élan à l'entreprise", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management.

Le fondateur de Lululemon et principal actionnaire individuel, Chip Wilson, a également appelé à une recherche urgente d'un directeur général, , dirigée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent mis sur les produits.

Avec 4,3 % des parts, la participation de Chip Wilson est évaluée à environ 988 millions de dollars, selon les données du LSEG, ce qui fait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Lululemon, dont la valeur est estimée à près de 25 milliards de dollars.

L'opération d'Elliott conclut une année chargée pour le fonds spéculatif qui a investi dans PepsiCo PEP.O et a mené une bataille de procuration chez Phillips 66 PSX.N .

"Elliott est réputé pour son action en faveur du changement. Ces positions ne se construisent pas du jour au lendemain, et le conseil d'administration de Lululemon l'a probablement vu venir", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Lululemon se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 16,37, tandis que Gap GAP.N se négocie à 11,88 et American Eagle AEO.N à 16,81, selon les données du LSEG.