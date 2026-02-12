 Aller au contenu principal
Le parent de Burger King dépasse ses estimations de ventes grâce à la demande internationale et à sa stratégie de prix abordables
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique tout au long de la journée)

Restaurant Brands International

QSR.TO QSR.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à la vigueur de ses points de vente internationaux Burger King, même s'il fait face à une forte concurrence pour ses menus à valeur ajoutée et à des coûts de matières premières plus élevés aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide proposent certains articles à des prix inférieurs afin d'attirer les consommateurs qui se détournaient des restaurants en raison des prix élevés des menus au cours des deux dernières années.

"2025 a été une année difficile pour les restaurateurs. Le consommateur était sous pression, les coûts étaient élevés et les incertitudes macro et géopolitiques ont pesé sur la confiance dans bon nombre de nos marchés", a déclaré Patrick Doyle, président exécutif de Restaurant Brands. Ons'attend à un environnement de consommation similaire en 2026, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le leader du secteur, McDonald's MCD.N , a dépassé les estimations du chiffre d'affaires trimestriel mondial comparable (), tout en intensifiant son marketing pour stimuler la demande.

Burger King U.S. , et a également lancé le mois dernier menu cheeseburger à 4,99 $.

Les ventes dans les magasins comparables de Burger King U.S. ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre, mais n'ont pas atteint les estimations d'une hausse de 3,5 %, selon les données compilées par LSEG. Les actions de la société étaient en baisse de 4 % au début des échanges à Toronto.

Les prix du bœuf , l'un des principaux ingrédients de la chaîne de restauration rapide, ont atteint des niveaux record aux États-Unis, ce qui a entraîné une inflation des produits de base d'environ 7 % chez Burger King U.S., a déclaré la société. La hausse des coûts a également retardé les objectifs de remodelage de Burger King U.S., a déclaré la société. Lescoûts de la chaîne d'approvisionnement de Restaurant Brands ont augmenté de 8,4 % pour l'ensemble de l'année, Tim Hortons ayant également dû faire face aux prix élevés du café, en partie à cause des tarifs douaniers. Cependant, le segment international de Burger King a vu la croissance de ses ventes comparables s'accélérer à 5,8 %, contre 4,9 % l'année précédente, grâce à une forte demande en Europe et en Asie.

Tim Hortons, qui compte plus de 4 000 magasins au Canada et représente environ 42 % du bénéfice d'exploitation de la société, a enregistré une hausse de 2,9 % de ses ventes trimestrielles à magasins comparables, mais est resté en deçà des estimations qui tablaient sur une hausse de 3,7 %. La société a annoncé une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables de 3,1 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 2,73 %, tandis que le bénéfice ajusté de 96 cents par action a battu les estimations de 1 cent.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
36,745 USD NYSE -1,20%
MCDONALD'S
327,800 USD NYSE +1,41%
RESTAURANT BRAND
90,700 CAD TSX -5,81%
RESTAURANT BRAND
66,390 USD NYSE -6,09%
© 2026 Thomson Reuters.

