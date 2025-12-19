 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le parcours de TikTok, de la sensation mondiale à la cible de Trump
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 04:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et mise à jour avec la signature d'un accord aux États-Unis)

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants avec trois investisseurs majeurs pour vendre un peu plus de 80% des actifs américains de la société à des investisseurs américains et mondiaux afin d'éviter une interdiction du gouvernement américain, a déclaré le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, aux employés .

La signature est une étape importante vers la résolution d'années d'incertitude quant à l'avenir de l'application de vidéos courtes aux États-Unis depuis août 2020, lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a tenté pour la première fois, sans succès, de l'interdire.

Voici une chronologie de la saga de TikTok aux États-Unis.

2017 - ByteDance acquiert l'application vidéo américaine Flipgram et l'application de synchronisation des lèvres Musical.ly.

2018 - ByteDance intègre Musical.ly dans TikTok.

Mars 2019 - TikTok dépasse le milliard de téléchargements dans le monde sur l'App Store d'Apple AAPL.O et Google Play.

Avril 2020 - TikTok atteint les 2 milliards de téléchargements dans le monde.

7 juillet 2020 - Trump suggère qu'une interdiction de TikTok pourrait être déployée pour punir la Chine de l'apparition de la pandémie de COVID-19.

6 août 2020 - Trump publie un décret interdisant les transactions avec TikTok et ByteDance, à partir de 45 jours.

13 août 2020 - Deux sénateurs républicains envoient une lettre à la Commission fédérale du commerce pour demander une enquête sur la collecte de données par TikTok.

14 août 2020 - Trump ordonne à ByteDance de céder sa participation dans les activités américaines de TikTok dans un délai de 90 jours.

14 septembre 2020 - ByteDance choisit Oracle ORCL.N plutôt que Microsoft MSFT.O comme partenaire pour tenter de maintenir les activités de TikTok aux États-Unis.

18 septembre 2020 - L'administration Trump déclare qu'elle interdira TikTok des magasins d'applications américains à partir du 21 septembre.

Novembre 2020 - ByteDance conteste l'ordre de Trump de céder TikTok et obtient des prolongations.

2 mars 2022 - Huit États, dont la Californie et le Massachusetts, lancent une enquête pour déterminer si TikTok nuit à la santé physique ou mentale des jeunes.

20 décembre 2022 - Les États-Unis décident d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux.

23 mars 2023 - Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, témoigne devant le Congrès; pendant cinq heures, il nie à plusieurs reprises que l'application partage des données ou a des liens avec le Parti communiste chinois.

17 mai 2023 - Le Montana devient le premier État américain à interdire TikTok.

14 mars 2024 - La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi qui donnerait à ByteDance environ six mois pour céder les actifs américains de TikTok, sous peine d'interdiction.

24 avril 2024 - Le président Joe Biden signe une loi donnant à ByteDance jusqu'au 19 janvier 2025 pour vendre TikTok; un échec entraînerait l'interdiction de TikTok des magasins d'applications américains et des "services d'hébergement Internet" qui le soutiennent.

7 mai 2024 - TikTok et ByteDance intentent une action en justice devant un tribunal fédéral américain afin de bloquer la loi de Joe Biden qui imposerait la cession de TikTok.

2 août 2024 - Le ministère américain de la Justice intente une action en justice contre TikTok et ByteDance pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur l'application de médias sociaux.

6 décembre 2024 - Une cour d'appel fédérale américaine confirme la loi obligeant ByteDance à céder TikTok aux États-Unis d'ici janvier 2025, sous peine d'interdiction.

18 janvier 2025 - TikTok cesse de fonctionner pour les utilisateurs aux États-Unis et disparaît des boutiques d'applications d'Apple et de Google avant l'entrée en vigueur, le lendemain, de la loi qui l'interdit pour des raisons de sécurité nationale.

19 janvier 2025 - TikTok indique qu'il rétablit le service après que le président élu Donald Trump a déclaré qu'il rétablirait l'accès à l'application aux États-Unis lorsqu'il reviendrait au pouvoir. L'échéance est repoussée au début du mois d'avril.

4 avril 2025 - Le président Trump repousse la date limite pour la vente des actifs américains de TikTok par ByteDance.

4 mai 2025 - Trump déclare qu'il repoussera la date limite du 19 juin pour la vente de TikTok.

19 juin 2025 - Trump prolonge de 90 jours le délai de vente du 19 juin, jusqu'au 17 septembre, pour la troisième fois.

29 juin 2025 - Trump déclare avoir trouvé un acheteur pour TikTok, qu'il décrit comme un groupe de "personnes très riches", lors d'une interview sur Fox News.

19 août 2025 - La Maison Blanche lance son compte TikTok officiel.

15 septembre 2025 - Des responsables américains et chinois parviennent à un accord-cadre pour que TikTok passe sous contrôle américain.

16 septembre 2025 - Donald Trump déclare que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord qui permettra à TikTok de continuer à fonctionner et que les États-Unis annonceront le nom d'un acheteur.

Les États-Unis repoussent au 16 décembre la date limite pour vendre la propriété chinoise de TikTok.

18 décembre 2025 - ByteDance informe ses employés que ByteDance et TikTok ont signé des accords contraignants avec trois investisseurs principaux: Oracle, Silver Lake et MGX, pour former une nouvelle coentreprise TikTok U.S. nommée TikTok USDS Joint Venture LLC. La transaction devrait être finalisée le 22 janvier.

Valeurs associées

APPLE
272,4799 USD NASDAQ +0,24%
MICROSOFT
484,3900 USD NASDAQ +1,74%
ORACLE
179,920 USD NYSE +0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des surfeurs et des nageurs se sont rassemblés au large de la plage de Bondi, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui s'y est produit, à Sydney, le 19 décembre 2025 ( AFP / DAVID GRAY )
    Attentat de Sydney: l'Australie va racheter des armes en circulation
    information fournie par AFP 19.12.2025 08:32 

    L'Australie a annoncé un vaste programme de rachat d'armes à feu après la tuerie antisémite de la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts, avant une journée de recueillement national prévue dimanche. Vendredi, des centaines de surfeurs et nageurs se sont massés ... Lire la suite

  • billet yens (Crédits: Adobe Stock)
    Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:10 

    par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank