Le pape exclut l'ordination d'hommes mariés en Amazonie

CITE DU VATICAN, 12 février (Reuters) - Le pape François a écarté mercredi une proposition visant à lutter contre la pénurie de prêtres en Amazonie en autorisant l'ordination d'hommes mariés, une des décisions les plus marquantes de son pontificat. Cette proposition, émanant des évêques latino-américains qui s'étaient réunis en synode à l'automne au Vatican et l'avaient adoptée par 128 voix contre 41, avait suscité l'émoi dans la frange la plus conservatrice de l'Eglise catholique, qui compte 1,3 milliard de fidèles. Elle n'est même pas mentionnée dans le document de 32 pages - connu sous le nom d'"exhortation apostolique" - publié par le pape à la suite de ce synode sous le titre "Querida Amazonia" ("Chère Amazonie"-NDLR). Le pape, d'origine argentine, a en revanche suggéré de trouver de nouveaux moyens pour inciter davantage de prêtres à exercer dans cette région et d'accentuer les efforts pour élargir les rôles des laïcs et des diacres oeuvrant déjà auprès de communautés difficiles d'accès. (Philip Pullella, version française Myriam Rivet, édité par)

