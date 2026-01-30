Le Panama en contact avec Maersk après l'annulation de la concession à CK Hutchison (président)

( AFP / FABIAN BIMMER )

Panama est en contact avec le géant mondial du transport maritime danois Maersk afin qu'il gère temporairement les deux ports du canal reliant l’Atlantique au Pacifique, après l'annulation de la concession accordée au groupe hongkongais CK Hutchison, a annoncé vendredi le président panaméen.

"Des discussions ont progressé" avec "une filiale du groupe APM Moller Maersk, qui s'est montrée disposée à prendre temporairement en charge l'exploitation des deux terminaux" et qui possède les "capacités" et "l'expérience nécessaires", a affirmé José Raúl Mulino dans une déclaration enregistrée.

La Cour suprême du Panama a annulé jeudi la concession qui permettait au conglomérat hongkongais CK Hutchison d'exploiter deux ports sur le canal de Panama, provoquant une vive réaction de Pékin, qui a promis vendredi de "protéger les droits et intérêts légitimes de ses entreprises ".

Cette annulation est intervenue alors que les États-Unis cherchent à limiter l'influence chinoise sur cette voie stratégique.

Le président panaméen a également annoncé que les ports - Cristobal (côté atlantique) et Balboa (côté pacifique) - seraient de nouveau concédés à un exploitant, sans toutefois donner de date.

Dans un premier temps, "il y aura une période de continuité avec l'opérateur actuel", après laquelle "débutera une période de transition, qui aboutira à une nouvelle concession à des conditions favorables à notre pays", a expliqué José Raúl Mulino.

Le chef de l'Etat panaméen avait qualifié à plusieurs reprises de "léonins" et "contraires aux intérêts nationaux" les contrats en vertu desquels CK Hutchison exploitait les ports du canal.