Le nucléaire doit rester un pilier du mix énergétique français , dit Macron

LE CREUSOT, Saône-et-Loire, 8 décembre (Reuters) - La filière nucléaire doit demeurer un pilier du mix énergétique français pour les décennies à venir, a déclaré mardi Emmanuel Macron, lors d'une visite sur le site Framatome du Creusot, en Saône-et-Loire. Le chef de l'Etat a par ailleurs assuré que le nucléaire resterait la pierre angulaire de l'autonomie stratégique française et a annoncé que le porte-avions appelé à remplacer le Charles-de-Gaulle serait à propulsion nucléaire. (Gwénaëlle Barzic, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.05%