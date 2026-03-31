Le NTSB met en cause le système d'aide à la conduite de Ford dans des accidents mortels aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La NHTSA indique qu'elle a trois enquêtes en cours sur le Ford BlueCruise

* La NHTSA et Ford déclarent qu'ils examineront les recommandations du NTSB

* Aucun des conducteurs de Ford n'a tenté de freiner avant les accidents mortels

(Ajout des commentaires de Ford, du NTSB et de la NHTSA aux paragraphes 5-8) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a critiqué mardi le système d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor pour ne pas s'être assuré que les conducteurs n'étaient pas distraits avant d'être impliqués dans deux collisions mortelles aux États-Unis.

Lors d'une audition de trois heures, l'agence a également critiqué l'absence de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.

L'agence a déclaré que la National Highway Traffic Safety Administration devrait publier des lignes directrices complètes pour tenir compte des limites connues des systèmes d'aide à la conduite.

Selon le NTSB, le système de surveillance du conducteur de Ford ne traite pas efficacement les problèmes de distraction et de désengagement. Il a également indiqué que Ford permettait aux conducteurs d'utiliser le système à des vitesses excessives et que les conducteurs pouvaient désengager le système de freinage d'urgence automatique de Ford lorsqu'ils utilisaient le système.

Les deux accidents survenus en 2024 impliquaient des Ford Mustang Mach-E de l'année 2022 fonctionnant en mode d'automatisation partielle. Les SUV Ford ont percuté des véhicules à l'arrêt à la vitesse de l'autoroute à San Antonio et à Philadelphie, tuant trois personnes au total, sans qu'aucun des conducteurs de Ford n'ait tenté de freiner.

Ford, dans un communiqué, a noté que le conducteur du Mach-E était sous l'emprise de l'alcool dans l'un des deux accidents et a déclaré qu'il prendrait les recommandations du NTSB "très au sérieux alors que nous continuons à faire évoluer nos technologies d'assistance au conducteur et à encourager un comportement responsable sur la route"

La NHTSA a indiqué qu'elle avait trois enquêtes en cours sur BlueCruise et qu'elle examinerait les recommandations du NTSB.

"Les fabricants et les régulateurs fédéraux doivent s'assurer que ces technologies sont conçues, contrôlées et mises en œuvre de manière à garantir la sécurité de tous les usagers de la route", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les technologies de conduite mains libres. Des vies en dépendent

Mme Homendy a déclaré que l'enquête a révélé que même si la version actualisée du système BlueCruise de Ford avait été utilisée, les accidents mortels se seraient quand même produits.

Les membres du conseil d'administration du NTSB se sont à plusieurs reprises interrogés sur l'existence de garanties adéquates dans les systèmes d'aide à la conduite qui effectuent certaines tâches mais exigent des conducteurs qu'ils soient attentifs et prêts à prendre le relais pour d'autres tâches.

Depuis 2025, le NTSB et la NHTSA enquêtent sur l'utilisation de BlueCruise afin de répondre aux questions concernant les limites du système et d'évaluer la capacité de réaction des conducteurs. Ford affirme que BlueCruise est un système avancé de conduite mains libres qui fonctionne sur 97 % des autoroutes américaines et canadiennes sans intersections ni feux de signalisation. Il a déployé la technologie sur le site en 2021.

Le NTSB a ouvert plusieurs enquêtes ces dernières années sur les systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment l'Autopilot de Tesla TSLA.O . En décembre 2023, le fabricant de voitures électriques Tesla a accepté de rappeler 2 millions de véhicules pour installer de nouvelles protections pour son système d'aide à la conduite Autopilot.